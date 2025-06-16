Отставка экс-главы Сухопутных войск ВСУ вызвана конфликтом с Сырским

16 июня 2025, 12:40

На Украине рассказали о раздоре экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ с Сырским

Фото: Istock/Oleh Trytiachenko

Михаил Драпатый ушел в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ на фоне ссоры с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политических и военных кругах.