Отставка экс-главы Сухопутных войск ВСУ вызвана конфликтом с Сырским
Михаил Драпатый ушел в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ на фоне ссоры с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политических и военных кругах.
Раздор между военачальниками возник сразу же после назначения Драпатого на должность главы Сухопутных войск ВСУ. Известно, что Драпатый в присутствии коллег сказал: «Подождите, еще главкомом буду». Эти слова донесли до Сырского и сказанные фразы серьёзно усугубили отношения между ними.
Сырский всячески мешал кадровым инициативам Драпатого, не давая ему ставить своих людей, одновременно тормозив отставку тех, кого тот хотел уволить. Вскоре Драпатый отправился в отставку и оказался в оппозиции к Сырскому.
Отмечается, что его отставка расценивается как попытка снять с себя негативные последствия за трагедии — удар по подразделению ВСУ в Днепропетровской области и скандалы вокруг ТЦК.
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