Трамп заявил, что Киев дал Путину повод «разбомбить Украину к чертям»
Трамп: Украина дала повод Путину «пойти и разбомбить их к чертям»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина предоставила России основания для военного ответа. Она дала повод РФ пойти и «разбомбить из к чертям», сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.
В резких выражениях Трамп оценил действия Украины как провокацию, которая, по его мнению, дала президенту России Владимиру Путину повод для масштабных бомбардировок.
«Украина дала (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям», — сказал Трамп.Также, как пишет РИА Новости, президент США надеется, что конфликт на Украине не дойдет до ядерного, несмотря на недавние атаки Киева, которые «ему не понравились». Трамп хотел бы, чтобы РФ продолжила переговоры с Украиной.
Ранее стало известно, что администрация Трампа давит на Сенат для смягчения антироссийских санкций.