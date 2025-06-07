Трамп заявил, что Киев дал Путину повод «разбомбить Украину к чертям»

07 июня 2025, 01:40

Трамп: Украина дала повод Путину «пойти и разбомбить их к чертям»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина предоставила России основания для военного ответа. Она дала повод РФ пойти и «разбомбить из к чертям», сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского лидера.





В резких выражениях Трамп оценил действия Украины как провокацию, которая, по его мнению, дала президенту России Владимиру Путину повод для масштабных бомбардировок.





«Украина дала (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям», — сказал Трамп.