Медсестра получила ранение при атаке дронами ВСУ больницы в Херсонской области

Фото: сайт Кремля
Пять украинских дронов атаковали больницу в городе Алёшки Херсонской области. В результате ранение получила медицинская сестра.
Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в Алёшкинской центральной районной больнице повреждения получили несколько помещений, в том числе детское отделение и операционная. Медсестре, получившей ранение, оказана первая помощь, лечение будет продолжаться до полного выздоровления, добавил Сальдо.
По словам главы Херсонской области, украинские боевики прекрасно знают, что в Алёшкинской ЦРБ нет военных, там лечатся только гражданское население. Тем не менее, они наносят целенаправленные удары по медицинскому учреждению. Губернатор пообещал, что все повреждения в больнице будут оперативно устранены. Он также сообщил, что будут приняты меры по усилению средств ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты города.
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Александр Бойцов