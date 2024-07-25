ВСУ выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР

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Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по Горловке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Сначала в 20:00 ВСУ выпустили три снаряда по населённому пункту Дзержинск, после чего с 20:55 по 21:25 запустили ещё пять снарядов по тому же Никитовскому району Горловки.
Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР. Она находится в 50 километрах севернее Донецка.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные жестоко обращаются с мирными жителями региона. Такую информацию получила организация сопротивления «Русский Херсон».
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Горловка является одним из крупнейших населённых пунктов ДНР. Она находится в 50 километрах севернее Донецка.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные жестоко обращаются с мирными жителями региона. Такую информацию получила организация сопротивления «Русский Херсон».
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Анастасия Чинкова