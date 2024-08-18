В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в регионе террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские войска перешли к террористической тактике, потому что не могут победить российские силы. Сальдо подчеркнул, что оборона России «крепка как сталь».
Ранее Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли 20 боевых самолетов, несколько современных катеров и 20 человек при попытке высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области.
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«Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут», – отметил он.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли 20 боевых самолетов, несколько современных катеров и 20 человек при попытке высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области.
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Александр Климов