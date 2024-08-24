Фото: сайт НАТО
Силы специальных операций Организации Североатлантического договора (НАТО) координируют запланированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Для провокации, как всегда, выбрана символичная дата, на этот раз – день независимости Украины», – заявил он, отметив, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.
Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ, оснащенные западной техникой, готовятся нанести удар из акватории Черного моря. По его словам, эта техника включает в себя несколько безэкипажных катеров, штурмовые катера и вертолеты.
До этого глава региона сообщил, что в Херсонской области был уничтожен катер и группа бойцов ВСУ. По его словам, оператор беспилотника обнаружил моторную лодку с шестью боевиками, двигавшуюся по реке в сторону одного из островов, и передал данные в пункт управления.
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Александр Климов