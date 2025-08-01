В июне ВС РФ запустили рекордное число беспилотников по Украине, около 6300 штук
Российская армия за июнь запустила рекордное число беспилотников по Украине. За месяц ВС РФ направили по целям в районе 6300 дронов.
По данным telegram-канала Mash, этот результат на 1300% больше показателей прошлого года. Тогда за июнь ВС РФ запустили 426 беспилотников.
Также на счету российской армии рекорд по освобожденным территориям в ходе СВО. За месяц под контроль ВС РФ перешло 650 квадратных километров территорий.
На сегодняшний день российские войска контролируют 75% территории ДНР. К тому же растет буферная зона у Курской области.
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