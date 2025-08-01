ТАСС: 20-летняя девушка-командир ВСУ ликвидирована под Красноармейском

01 августа 2025, 12:27

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) была ликвидирована командир разведывательного отделения, младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20-летняя Ангелина Мартынюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.





По информации источника, украинское командование все чаще назначает женщин на военные должности.

«Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС РФ», — добавил собеседник агентства.