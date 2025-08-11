11 августа 2025, 10:22

Фото: iStock/artJazz

Европа с помощью Владимира Зеленского пытается сорвать мирные переговоры. Об этом заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.





По словам Медведчука, мировое информационное пространство пытается убедить людей в том, что в Вашингтоне сидят некомпетентные политики, которых обманули. Те, кто продвигает эти нарративы, как раз и пытается через Зеленского сорвать переговоры.





«Его, как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договоренности между США и Россией. Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть, а если Путин и Трамп договорятся, то о политическом реванше демократов придется забыть», — объяснил Медведчук.