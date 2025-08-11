Удары ВС России в Сумах и Шостке направлены на нарушение поставок техники ВСУ

11 августа 2025, 09:11

Фото: iStock/Alex Kochev

В Сумах и Шостке были нанесены удары, направленные на нарушение цепочек поставок военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.





По словам Лебедева, удары по ключевым транспортным и логистическим узлам на севере страны имеют целью повредить железнодорожные узлы, склады и промышленные зоны, что затруднит быструю переброску ресурсов для украинских войск.





«Основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок», — отметил он.