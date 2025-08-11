Удары ВС России в Сумах и Шостке направлены на нарушение поставок техники ВСУ
В Сумах и Шостке были нанесены удары, направленные на нарушение цепочек поставок военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
По словам Лебедева, удары по ключевым транспортным и логистическим узлам на севере страны имеют целью повредить железнодорожные узлы, склады и промышленные зоны, что затруднит быструю переброску ресурсов для украинских войск.
«Основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок», — отметил он.
Кроме того, Лебедев указал на удары, которые были нанесены в Херсонской и Николаевской областях. Эти действия направлены на снижение боеспособности украинских сил на южном направлении и усложнение подготовки к возможным контрнаступлениям. Он также сообщил о зафиксированных ударах по опорным пунктам и скоплениям войск в этих регионах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.