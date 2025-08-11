Силы ПВО сбили два беспилотника на подлёте к Москве
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По предварительной информации, инцидент не повлек за собой жертв или серьёзных разрушений. Специалисты проводят осмотр территории и сбор доказательств.
Ранее в Арзамасе Нижегородской области прогремели взрывы — с помощью беспилотников Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по промышленным районам города. В результате атаки погиб человек, ещё двое ранены, они доставлены в больницу.
