На Западе обратились к Зеленскому по поводу России
Финский политик Мема: Зеленский должен снять запрет на переговоры с Россией
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского снять запрет на прямые переговоры с Россией. Об этом он написал в своем посте в социальной сети X.
Политик заявил, что Зеленский должен отменить соответствующий закон. Такой шаг, по его мнению, со стороны Киева был бы своевременным. Эксперт также отметил, что российская сторона всегда показывает готовность пойти на переговоры и диалог с западными странами.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в скором времени возможно урегулирование конфликта на Украине.
Читайте также: