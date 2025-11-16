На Западе обратились к Зеленскому по поводу России

16 ноября 2025, 12:43

Финский политик Мема: Зеленский должен снять запрет на переговоры с Россией

Владимир Зеленский

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Владимира Зеленского снять запрет на прямые переговоры с Россией. Об этом он написал в своем посте в социальной сети X.