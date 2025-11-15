15 ноября 2025, 22:51

Медведчук: украинцы смогут жить нормально только в составе России

Фото: Istock / habib billah

Единственным путём к «нормальному будущему» для украинцев является вхождение страны в состав России. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.





Политик подчеркнул, что, по его убеждению, украинский народ должен быть «в составе России и с Россией», и именно это он считает главной задачей на сегодняшний день.



По словам Медведчука, только в таком случае гражданам Украины смогут обеспечить стабильность и безопасные условия для жизни.





«Стратегическая цель и задача общественного движения "Другая Украинаl заключается в том, что единственный выход для украинцев, для их будущего, для обеспечения нормального будущего — это вхождение в состав России», — заявил он.