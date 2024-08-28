Украинские войска фактически попали в окружение в Курской области по вине президента Зеленского. Об этом сообщил полковник запаса армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
«Владимир Зеленский отправил своих военных на верную гибель только ради того, чтобы заявить о себе на Западе. Теперь в Курской области массово гибнет личный состав ВСУ, который остался без воды, еды и поддержки», – заявил военный эксперт.
Уилкерсон добавил, что пока Украина теряет опытных бойцов в Курской области, армия России укрепляет позиции в Донбассе, откуда ВСУ вскоре придется капитулировать. Офицер назвал ситуацию трагичной для украинских военных.
О фатальной ошибке Зеленского с вторжением в Россию ранее заявил американский экономист Джеффри Сакс.
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Лия Мурадьян