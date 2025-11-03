03 ноября 2025, 14:44

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин (слева) и Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что чем больше средств Запад потратит на поддержку Киева, тем больше территорий вернется в состав России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





Российский политик назвал представителей украинского руководства, растративших миллиарды долларов западного финансирования, «кровавыми киевскими клоунами». Он подчеркнул, что сумма оказанной помощи остаётся чрезмерной.



По его мнению, выделенные средства могли бы быть использованы для строительства новой, мирной и процветающей Украины, но этого не произошло. Медведев добавил, что чем больше Запад потратит на киевский режим, тем больше земель вернётся в РФ.





«Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли», — заключил он.