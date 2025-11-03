В НАТО заявили, что бои на Украине зашли в тупик
Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что с оперативной точки зрения боевые действия на Украине зашли в тупик. В интервью Би-би-си он сказал, что, вероятно, скоро настанет время для переговоров.
Драгоне отметил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Киев, пока не начнутся переговоры о прочном мире. По его словам, европейские страны получили «что-то вроде тревожного сигнала». Им нужно готовиться к поддержке Украины и одновременно обеспечивать собственную оборону.
Адмирал сообщил, что приоритет НАТО в военной сфере — развитие системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что альянс может завершить создание «стены дронов» на восточных границах в течение нескольких месяцев. Сейчас над этим проектом работает Объединенное командование НАТО по преобразованию в Норфолке.
