В НАТО заявили, что бои на Украине зашли в тупик

03 ноября 2025, 13:04

Представитель НАТО заявил об оперативном тупике в боевых действиях на Украине

Фото: Istock/LineCraft

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что с оперативной точки зрения боевые действия на Украине зашли в тупик. В интервью Би-би-си он сказал, что, вероятно, скоро настанет время для переговоров.