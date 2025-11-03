Российские военные взяли в плен двух солдат ВСУ, кричавших о детях
Российские военные во время операции на константиновском направлении взяли в плен двух противников, отказавшихся продолжать бой. Об этом рассказал РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным «Горец».
По его словам, российская группа проникла в блиндаж украинских военных и бросила туда взрывное устройство. Два украинских бойца сдались, сославшись на наличие семей. Третий отказался сложить оружие и, как уточнил военнослужащий, направил автомат на россиян. В ответ бойцы ВС РФ нейтрализовали его.
Один из пленных, по заверению «Горца», был мобилизован против своей воли. Его обещали отправить на вспомогательные работы вдали от фронта. Мужчина заявил, что изначально поддерживал Россию и не хотел участвовать в боевых действиях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: