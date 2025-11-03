Российские военные взяли в плен двух солдат ВСУ, кричавших о детях

03 ноября 2025, 09:28

РИА Новости: ВС России взяли в плен двух украинских солдат, кричавших о детях

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские военные во время операции на константиновском направлении взяли в плен двух противников, отказавшихся продолжать бой. Об этом рассказал РИА Новости стрелок Южного военного округа с позывным «Горец».