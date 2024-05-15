Российские войска заняли центр Старомайорского на запорожском фронте

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные ВС России продвинулись и закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что в данном населенном пункте продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, что российские войска выбили боевиков украинской армии из района дома культуры и гонят боевиков ВСУ на север.
Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова