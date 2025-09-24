Достижения.рф

«Не такой!»: Медведев допустил, что Трамп может снова изменить позицию по Украине

Медведев: Трамп не раз пересматривал взгляды на украинский конфликт
Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Бывший президент США Дональд Трамп вполне может вновь изменить своё мнение о ситуации вокруг Украины. Такое предположение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.



По его словам, Трамп отличается непредсказуемостью и способен пересматривать свои взгляды.

«Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию», — написал Медведев, намекнув на Владимира Зеленского.
Политик добавил с иронией, что главное — почаще кардинально менять точку зрения, намекая на непостоянство бывшего американского лидера.

Ранее, 23 сентября, Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал спецоперацию России на Украине «бесцельной борьбой» и при этом усомнился в военной мощи Москвы, сравнив её с «бумажным тигром».
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0