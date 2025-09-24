«Не такой!»: Медведев допустил, что Трамп может снова изменить позицию по Украине
Медведев: Трамп не раз пересматривал взгляды на украинский конфликт
Бывший президент США Дональд Трамп вполне может вновь изменить своё мнение о ситуации вокруг Украины. Такое предположение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
По его словам, Трамп отличается непредсказуемостью и способен пересматривать свои взгляды.
«Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию», — написал Медведев, намекнув на Владимира Зеленского.Политик добавил с иронией, что главное — почаще кардинально менять точку зрения, намекая на непостоянство бывшего американского лидера.
Ранее, 23 сентября, Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал спецоперацию России на Украине «бесцельной борьбой» и при этом усомнился в военной мощи Москвы, сравнив её с «бумажным тигром».