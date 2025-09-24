«Не такой!»: Медведев допустил, что Трамп может снова изменить позицию по Украине

24 сентября 2025, 12:39

Медведев: Трамп не раз пересматривал взгляды на украинский конфликт

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Бывший президент США Дональд Трамп вполне может вновь изменить своё мнение о ситуации вокруг Украины. Такое предположение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.





По его словам, Трамп отличается непредсказуемостью и способен пересматривать свои взгляды.





«Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию», — написал Медведев, намекнув на Владимира Зеленского.