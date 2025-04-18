«Спросите в Вашингтоне»: Песков ответил на слова Рубио о выходе США из процесса урегулирования на Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
В Кремле отреагировали на заявление госсекретаря Марка Рубио о возможности выхода США из процесса мирного урегулирования украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос комментирования этого выступления следует переадресовать в Вашингтон.
Представитель Кремля отметил, что с точки зрения российской стороны определённый прогресс уже достигнут. Например, это касается моратория на нанесение ударов по энергетической инфраструктуре, который Москва неукоснительно соблюдала, чего, кстати, нельзя сказать о киевском режиме, сказал он журналистам на традиционном брифинге.
Накануне, 18 апреля, Рубио на пресс-конференции сказал, что Вашингтон в течение нескольких ближайших дней сможет понять, реально ли закончить конфликт на Украине. Госсекретарь также добавил, что США три года поддерживали Украину, но теперь настал момент, когда следует «сосредоточиться на другом».
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«Наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Накануне, 18 апреля, Рубио на пресс-конференции сказал, что Вашингтон в течение нескольких ближайших дней сможет понять, реально ли закончить конфликт на Украине. Госсекретарь также добавил, что США три года поддерживали Украину, но теперь настал момент, когда следует «сосредоточиться на другом».
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Александр Бойцов