США больше не будут оказывать военную поддержку Украине, заявил Трамп

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
США больше не станут оказывать Украине военную поддержку. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.
При этом лидер США отметил, что решение может быть изменено, поскольку он продолжает верить в достижимость мирного соглашения.
Также глава государства подчеркнул, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в случае, если одна из сторон «начнет его саботировать».
Ранее в этот день Украина сообщила, что не собирается возвращать долги США. В Киеве подчеркнули, что подписанный с США меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долгов за военную и финансовую помощь.
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Также глава государства подчеркнул, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в случае, если одна из сторон «начнет его саботировать».
Ранее в этот день Украина сообщила, что не собирается возвращать долги США. В Киеве подчеркнули, что подписанный с США меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долгов за военную и финансовую помощь.
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Анастасия Чинкова