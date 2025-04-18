МИД РФ: появление военных НАТО на Украине будет иметь негативные последствия

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По словам директора департамента европейских проблем МИД РФ Владислава Масленникова, появление военного контингента НАТО на Украине будет нести негативные последствия. Об этом он сказал в ходе эфира телеканала «Россия-24».
«Мы не раз повторяли и пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия», — объясняет Масленников.
К тому же дипломат обратил внимание на намерения Германии передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Масленников отметил, что это говорит о желании ФРГ и союзников киевского предпринимать действия для дальнейшей эксалации конфликта.
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Иван Мусатов