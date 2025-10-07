Песков озвучил позицию Кремля по поставкам ракет Tomahawk Киеву

07 октября 2025, 13:26

Песков назвал возможные поставки ракет Tomahawk Киеву эскалацией

Фото: istockphoto/yulenochekk

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 7 октября заявил, что позиция Москвы по возможным поставкам ракет Tomahawk Киеву уже однозначно излагалась президентом России Владимиром Путиным на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».