Песков озвучил позицию Кремля по поставкам ракет Tomahawk Киеву
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 7 октября заявил, что позиция Москвы по возможным поставкам ракет Tomahawk Киеву уже однозначно излагалась президентом России Владимиром Путиным на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
По словам пресс-секретаря, подобные поставки стали бы серьёзным витком эскалации конфликта.
Он также отметил, что передача этих ракет вряд ли поменяет положение дел на линии боевого соприкосновения в пользу киевского режима. Песков обратил внимание, что речь идёт о вооружениях, которые могут применяться и в ядерном исполнении, что делает возможную поставку особенно опасной.
Кроме того, представитель Кремля добавил, что диалог между российскими и американскими дипломатическими ведомствами остаётся в подавленном состоянии и пока не предпринято никаких значительных шагов по этому направлению.
