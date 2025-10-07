Политолог озвучил причины, почему США не решатся передать Tomahawk Украине

07 октября 2025, 13:36

Политолог Перенджиев: Россия не продлит ДСНВ при получении Украиной Tomahawk

Фото: iStock/e-crow

Россия не намерена продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с США, если Вашингтон передаст Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Об этом в интервью NEWS.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.





По мнению военного политолога, передача этих ракет Украине значительно ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном. Перенджиев отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости получения четких гарантий по целям применения Tomahawk перед одобрением их поставок Киеву.





«Трамп заявляет о необходимости получения чётких гарантий относительно целей применения Tomahawk перед одобрением их поставки Украине. Он хочет быть уверен, что удары будут наноситься только по военным целям, значит, Трамп знает об атаках на мирное население. Но это лукавство – бить все равно будут американцы», – отметил эксперт.