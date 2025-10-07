Политолог озвучил причины, почему США не решатся передать Tomahawk Украине
Россия не намерена продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с США, если Вашингтон передаст Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Об этом в интервью NEWS.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По мнению военного политолога, передача этих ракет Украине значительно ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном. Перенджиев отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости получения четких гарантий по целям применения Tomahawk перед одобрением их поставок Киеву.
«Трамп заявляет о необходимости получения чётких гарантий относительно целей применения Tomahawk перед одобрением их поставки Украине. Он хочет быть уверен, что удары будут наноситься только по военным целям, значит, Трамп знает об атаках на мирное население. Но это лукавство – бить все равно будут американцы», – отметил эксперт.Перенджиев подчеркнул, что в случае передачи Tomahawk США рискуют спровоцировать новую гонку стратегических вооружений, а также потерять имидж Трампа как миротворца, стремящегося к скорейшему завершению конфликта на Украине.
Кроме того, передача этих ракет поставит крест и на совместном освоении Арктики США и Россией.
Он предположил, что за недавними заявлениями Трампа о планах поставок могут стоять различные мотивы – давление со стороны спецпосланника по Украине Кита Келлога, рекламная кампания ракет Tomahawk или попытка косвенно надавить на Китай.
Ранее Трамп заявлял, что хочет понять, как именно Киев собирается использовать данные ракеты, отметив, что решение о передаче уже принято.