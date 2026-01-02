Медведев назвал Буданова* «отличным» кандидатом на пост главы офиса Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* — «отличный» кандидат на пост главы офиса Зеленского, передает ТАСС.
По его мнению, Зеленский полностью утратил право на власть, а на пост главы офиса назначил террориста Буданова*.
«Отличный выбор», — подчеркнул Медведев.
Российский политик также отметил, что наличие лишь одной подобной вакансии вызывает у него «сожаление». Он добавил, что вторую вакансию можно было бы предложить послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, что позволило бы сразу устранить обоих потенциальных соперников на президентских выборах.