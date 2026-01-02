В Госдуме назвали лучший способ ответить Украине на гибель людей под Херсоном

02 января 2026, 11:52

Депутат Журавлёв: после удара по кафе нужно уничтожить всё руководство Украины

Фото: Istock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв прокомментировал удар по объектам в Херсонской области. Первый зампред комитета по обороне заявил, что необходимо уничтожить руководство Украины.





В беседе с «NEWS.ru» Журавлёв назвал инцидент терактом и заявил, что Киев действовал по указке из Европы.

«Что касается ответных мер, то не раз уже говорил о том, что лучшим было бы полное и безоговорочное уничтожение всей верхушки киевского режима. Уверен, кстати, что не обошлось без советов европейских партнёров Украины — там тоже многие славились бессмысленной жестокостью. Поэтому можно не тратить «Орешники», при наличии доказательств причастности принимать решение о точечной ликвидации», — заявил депутат.