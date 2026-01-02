Экс-офицер США Крапивник: европейцы знали об атаке ВСУ на резиденцию Путина
Бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что западные европейцы, поддерживающие киевский режим, знали об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.
По его мнению, в этом деле были задействованы спецслужбы, включая MI6, и, вероятно, отдельные лица из ЦРУ, действовавшие самостоятельно.
Ранее Минобороны раскрыло детали атаки ВСУ на резиденцию Путина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Путина с помощью дронов, сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 БПЛА, и все они успешно нейтрализованы.
