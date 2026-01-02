Погибший при атаке ВСУ в Херсонской области пришёл в кафе по просьбе невестки
Один из погибших при атаке ВСУ в Херсонской области не планировал выходить из дома и оказался в кафе по приглашению невестки. Об этом RT сообщила сестра погибшего Михаила Мария Волошко.
Михаил не любил посещать кафе и, возможно, остался бы жив, если бы не пошёл туда. Невестка пригласила мужчину туда, где были её друзья, рассказала она. По словам женщины, невестка погибшего получила ранения левой стороны тела и сейчас восстанавливается дома.
У Михаила осталось двое детей: 13-летний сын и 11-летняя дочь. По предварительной информации, их не было в кафе в момент вражеской атаки. Похороны Михаила состоятся 2 января.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали более 20 человек, среди которых был ребёнок. Свыше 50 мирных граждан получили ранения.
