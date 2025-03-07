Зеленского не будет на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии во вторник, 11-го марта. Об этом проинформировала журналист телеканала Fox News Нана Саджая.
Согласно информации украинского источника, Зеленский может посетить Саудовскую Аравию 10 марта. Ожидается, что он встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите Европейского союза 6 марта встретили гробовым молчанием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, представители Соединенных Штатов и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Уточняется, что стороны обсудят механизмы по достижению временного прекращения огня и формированию основ для переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что вопрос о поддержке Украины без помощи США на саммите Европейского союза 6 марта встретили гробовым молчанием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова