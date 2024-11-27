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Возможность киевского режима обзавестись ядерными вооружениями — безумие, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она подчеркнула «суицидальный характер» рассуждений такого рода. Кроме того, дипломат упомянула заявление Владимира Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Тогда глава киевского режима на публике сказал о том, что Украина может пересмотреть свое решение об отказе от ядерных вооружений.
Она резюмировала, что Украину не сдерживают никакие международные договоренности, а вкупе с безответственностью Запада весь мир может быть поставлен на грань катастрофы.
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«Теперь он использует эту тему в качестве инструмента шантажа своих западных покровителей», — сказала Захарова.
Она резюмировала, что Украину не сдерживают никакие международные договоренности, а вкупе с безответственностью Запада весь мир может быть поставлен на грань катастрофы.
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Никита Кротов