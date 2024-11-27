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Захарова назвала безумием возможность Киева обзавестись ядерным оружием

Захарова: возможность Киева обзавестись ядерным оружием — безумие
Фото: istockphoto/RomoloTavani

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Возможность киевского режима обзавестись ядерными вооружениями — безумие, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она подчеркнула «суицидальный характер» рассуждений такого рода. Кроме того, дипломат упомянула заявление Владимира Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Тогда глава киевского режима на публике сказал о том, что Украина может пересмотреть свое решение об отказе от ядерных вооружений.

«Теперь он использует эту тему в качестве инструмента шантажа своих западных покровителей», — сказала Захарова.


Она резюмировала, что Украину не сдерживают никакие международные договоренности, а вкупе с безответственностью Запада весь мир может быть поставлен на грань катастрофы.

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#новости
США призвали Украину к снижению призывного возраста
Reuters: США призвали Киев снизить призывной возраст до 18 лет
27 ноября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

США призвали снизить призывной возраст на Украине до 18 лет на фоне нехватки боевиков на фронте, пишет Reuters, ссылаясь на информатора в американской администрации.
«Украинским чиновникам следует рассмотреть понижение возраста (призыва — прим. ред.) для своих военных до 18 лет... Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат», — сказано в материале.
Перед этим украинский боевик Евгений Иевлев в разговоре с телеканалом «Киев 24» заявлял, что в ВСУ нужно призвать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления. Собеседник подчеркнул, для того, чтобы удержать захваченные территории, понадобится еще больше людей.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается.

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Медведев сделал заявление о влиянии «Орешника» на СВО
Медведев: испытания новой ракеты «Орешник» меняют ход СВО
27 ноября 2024, 21:23

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Ход специальной военной операции изменят испытания новой российской ракеты «Орешник». Об этом в беседе с телеканалом Al Arabiya заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что указанное вооружение было опробовано в зоне боевых действий впервые.
«И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали», — прокомментировал Медведев.

Россия применила ракету «Орешник» в ответ на удары со стороны Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и Storm Shadow Великобритании. Удары по Курской и Брянской областям произошли 19 и 21 ноября.

Ранее Медведев рассказывал, в каком случае не исключены удары по военным базам НАТО.

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Лавров рассказал, когда терпение у РФ может кончиться
Глава МИД РФ Лавров: терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться
27 ноября 2024, 20:51

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, заявил Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом дипломат прокомментировал удары боевиков ВСУ вглубь российских территорий иностранными дальнобойными ракетами.
«…Терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это — русский мужик долго запрягает...» — сказал Лавров.
Боевики ВСУ нанесли удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях 19 и 21 ноября. В ответ Россия применила ракету «Орешник». Глава государства Владимир Путин в своем обращении к россиянам отмечал, что «ответ всегда будет».

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Постпредство РФ при ООН пригрозило Западу ответить на каждый виток эскалации
Полянский: на каждый виток эскалации Запада будет решительный ответ РФ
27 ноября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/IherPhoto

На каждый виток напряженности западными странами последует зеркальный и решительный ответ РФ, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский. Его слова размещены в Telegram-канале представительства России.
«Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сказал дипломат.
Полянский добавил, что в мире нет противодействия российским гиперзвуковым вооружениям, а европейские системы противоракетной обороны не способны перехватить их.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможном сценарии в случае эскалации конфликта на Украине.

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#украина
#сша
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#сво
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В Венгрии назвали опасными ближайшие два месяца
МИД Венгрии: решения Запада по Украине делают ближайшие месяцы очень опасными
27 ноября 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Diy13

Решения западных стран по украинскому конфликту делают «чрезвычайно опасными» ближайшие пару месяцев, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Предстоящие два месяца будут самыми опасными, поскольку риск эскалации военных действий на Украине из-за безответственных решений сейчас выше, чем когда-либо прежде», — цитирует политика портал Sonline.

Дипломат отметил, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах повышает шансы на урегулирование конфликта миром. По крайней мере, на это надеются венгерские власти, заключил Сийярто.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Политик обещал урегулировать кризис на Украине «за сутки». Эксперты предполагают, что переговоры России и Украины могут состояться уже 21 января.

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Минобороны: российская ПВО сбила дрон ВСУ над Белгородской областью
27 ноября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/vadimrysev

Дрон ВСУ над Белгородской областью ликвидировала российская противовоздушная оборона, доложили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что попытка противника атаковать была пресечена около 17:00 по Москве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сводке Минобороны.

Ранее в Минобороны докладывали, что российские войска освободили от противника населенный пункт Новая Ильинка в Донбассе. Была особо отмечена группировка войск «Центр».

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что Киев в течение восьми лет осуществлял геноцид мирного населения.

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#украина
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Медведев допустил удары по военным базам НАТО при эскалации конфликта
27 ноября 2024, 20:01

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

При эскалации конфликта на Украине не исключены удары по военным базам НАТО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что российские власти не хотели бы такого развития событий.
«Понимаете, в свете того, что происходит сейчас, я, к сожалению, вообще никакой сценарий исключить не могу, даже самый сложный и печальный. Нам бы не хотелось такого сценария, об этом мы все неоднократно говорили», — сказал Медведев.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон скоро станет полноценным участником конфликта на Украине. Дипломат подчеркивал, что Запад опасно заблуждается, считая, что способен одержать стратегическую победу над РФ.

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На Западе забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Bloomberg: Европе грозит самая холодная за два года зима без российского газа
27 ноября 2024, 19:55

Фото: iStock/LexisJan

Предстоящая зима в Европе будет самой холодной с начала спецоперации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.
По данным экспертов, это может привести к беспрецедентному с начала СВО повышению спроса и цен на отопление. Согласно информации источника, положение усугубляется прекращением поставок газа из РФ через Украину с 1 января.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ВСУ назвали необходимое число мобилизованных для контрнаступления
Киеву надо мобилизовать как минимум 1,8 миллиона человек для контрнаступления
27 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Для контрнаступления ВСУ Киеву необходимо призвать на службу как минимум 1,8 миллиона человек и еще больше для удержания захваченных территорий. Об этом украинскому телеканалу «Киев 24» рассказал боевик ВСУ Евгений Иевлев.
«Для того, чтобы контрнаступать, нас должно быть, по старым учебникам, хотя бы в три раза больше, чем врага. Против нас сосредоточено 600-700 тысяч людей. То есть нам нужно как минимум 1,8 миллиона мобилизованных, чтобы наступать», — сказал собеседник.

Перед этим обозреватели издания American Thinker предположили, что ждет Украину, когда конфликт закончится.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет поставленных целей.

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#мир
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