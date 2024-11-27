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Заявления глав натовских государств о вводе войск в зону боевых действий заставляют лишь смеяться, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Я смеюсь, когда слышу, как Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся. Вы безумные люди, и вам нужно проснуться, потому что вы проиграли на Украине и из-за этого поражения ставите мир под угрозу», — прокомментировал собеседник.
Офицер отметил двуличность и лживость Вашингтона, и если не начнется серьезный диалог с Москвой, который отсутствовал последние семь лет, то у России не останется выбора, кроме как преподать урок США, резюмировал Уилкерсон.
Ранее в МИД РФ оценили возможность Киева обзавестись ядерным оружием.
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