«Вернутся в мешках»: на Западе высмеяли план отправить войска НАТО на Украину

Россия уведомила США о применении гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», чтобы избежать международной эскалации конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что информация была передана в соответствии с действующими соглашениями между странами.