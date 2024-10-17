В МО РФ рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов в ходе СВО

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В Минобороны России рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов за время проведения СВО. Министр обороны Андрей Белоусов направил телеграмму её командованию и личному составу.
Отмечается, что речь идёт о 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии.
Белоусов поздравил её командование и личный состав с освобождением населённого пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Глава оборонного ведомства в своей телеграмме указал на то, что бойцы этой дивизии с первых дней СВО демонстрировали свои мужество, отвагу, упорство и мастерство, продолжая освобождать населённые пункты. Белоусов подчеркнул, что страна будет помнить заслуги бойцов, отдавших свою жизнь в борьбе за Родину.
В Минобороны рассказали, что 150-я дивизия участвовала в освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки. За это 11 военнослужащих соединения получили звания Героев России, а ещё более 4600 награждены госнаградами.
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Белоусов поздравил её командование и личный состав с освобождением населённого пункта Максимильяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Глава оборонного ведомства в своей телеграмме указал на то, что бойцы этой дивизии с первых дней СВО демонстрировали свои мужество, отвагу, упорство и мастерство, продолжая освобождать населённые пункты. Белоусов подчеркнул, что страна будет помнить заслуги бойцов, отдавших свою жизнь в борьбе за Родину.
В Минобороны рассказали, что 150-я дивизия участвовала в освобождении более 50 населённых пунктов, в том числе Мариуполя, Попасной и Марьинки. За это 11 военнослужащих соединения получили звания Героев России, а ещё более 4600 награждены госнаградами.
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Анастасия Чинкова