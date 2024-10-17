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Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Наступательную операцию провели военнослужащие Южной группировки войск.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что после разведки, выявившей слабые места в обороне противника, командованием было принято решение предпринять активные наступательные действия. В результате атаки подразделений Южной войсковой группировки Максимильяновка полностью перешла под контроль российских военных.
Наступление ВС РФ на Донбассе активно развивается, а ВСУ терпят одно поражение за другим. Даже западные союзники Киева отмечают, что российские войска за последние месяцы заняли намного большие территории, чем за весь 2023 год. Каждый день подразделения армии России освобождают всё новые и новые населённые пункты.
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Александр Бойцов