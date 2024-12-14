Медведев сделал заявление об СВО

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Граждане РФ доказывают силу национального характера и уверенно приближают победу в специальной военной операции, заявил глава российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
Летом 2024 года президент России предлагал киевскому режиму урегулировать конфликт миром. В частности, Украина должна была публично отказаться от членства в НАТО, признать свой безъядерный статус, а также вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны были снять все ограничения.
Киев отказался, при этом постоянно заявляя о собственной «формуле мира».
Читайте также:
Путин высказался об участии российских депутатов в СВО
Путин: Россия готова дать противникам отпор по всему фронту
В Минобороны сообщили последние новости из Курской области
Летом 2024 года президент России предлагал киевскому режиму урегулировать конфликт миром. В частности, Украина должна была публично отказаться от членства в НАТО, признать свой безъядерный статус, а также вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны были снять все ограничения.
Киев отказался, при этом постоянно заявляя о собственной «формуле мира».
Читайте также:
Путин высказался об участии российских депутатов в СВО
Путин: Россия готова дать противникам отпор по всему фронту
В Минобороны сообщили последние новости из Курской области
Никита Кротов