В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Тема готовности США ввести вторичные пошлины против России обсуждалась накануне, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты с Вашингтоном продолжаются.
«Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий», — прокомментировал Песков.
Перед этим американский лидер Дональд Трамп говорил, что готов ввести вторичные пошлины против РФ, если прогресса по урегулированию конфликта не будет. Республиканец отмечал, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть. Российско-американские переговоры состоялись 24 марта. Вашингтон и Москва продолжают работу по урегулированию.
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