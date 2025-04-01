Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ

В Кремле высказались об угрозах Трампа о вторичных пошлинах против РФ

Песков: Россия уже говорила с США на тему вторичных пошлин
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Тема готовности США ввести вторичные пошлины против России обсуждалась накануне, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что контакты с Вашингтоном продолжаются.
«Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий», — прокомментировал Песков.

Перед этим американский лидер Дональд Трамп говорил, что готов ввести вторичные пошлины против РФ, если прогресса по урегулированию конфликта не будет. Республиканец отмечал, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть. Российско-американские переговоры состоялись 24 марта. Вашингтон и Москва продолжают работу по урегулированию.

Читайте также:

Каллас призвала Москву проявить добрую волю в конфликте на Украине

Названы страны ЕС, готовые продолжать вводить санкции против РФ

На Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#кризис
#дмитрий песков
#война
#кремль
#сво
#конфликт
#переговоры
#новости
«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО
Милонов осудил риелтора из Томска за слова об СВО и покупке квартиры
01 апреля 2025, 13:31

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил риелтора из Томска за «бизнес-план» по покупке квартиры за счет смерти бойца спецоперации. Слова политика привел Telegram-канал RT.
«Очень хочется, чтобы Господь наградил её разумом, чтобы она смогла оценить всю мерзость и глупость своих слов», — сказал Милонов.
Парламентарий призвал проверить девушку на нарушение уголовного кодекса. Перед этим риелтор высказалась в интернете о том, как можно купить квартиру женщинам за 30.

«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, получаешь 8 млн… Это бизнес-план», — говорит она на канале по теме недвижимости.

Недавно стало известно, кто из осужденных в России знаменитых женщин может поехать на СВО.

Читайте также:

«Стыдно гнать на многодетную мать, которая отчасти его содержит»: Погребняк подаст на Милонова в суд

Милонову пришлось извиняться

​«Не хочу судиться»: Виталий Милонов извинился перед Марией Погребняк за свои слова
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#недвижимость
#квартиры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую могут отправить на СВО
«Блокнот»: Осужденная за неуплату налогов Елена Блиновская может поехать на СВО
01 апреля 2025, 12:50

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Королева марафонов» Елена Блиновская может отправиться в зону спецоперации на Украине, пишет «Блокнот». Обозреватели уточнили, что осужденная за неуплату налогов блогер хочет быть со своим мужем Алексеем, заключившим контракт с МО РФ в прошлом году.
«Елена не хочет сидеть пять лет в тюрьме и выразила желание помочь стране и по возможности воссоединиться с супругом», — проинформировал инсайдер.
Отмечено, что Блиновская может заниматься логистикой, собирать дроны, поэтому, ей могут дать условно-досрочное освобождение, добавили журналисты. Алексей Блиновский находится в зоне боевых действий с марта прошлого года. Осенью сообщалось, что он служил снайпером, затем стал тренировать новобранцев.

Читайте также:

ВСУ попытались ворваться в Белгородскую область

Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля

Российский военный со сломанными руками спасся от роя беспилотников ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#елена блиновская
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ попытались ворваться в Белгородскую область
Бойцы ВСУ пытались войти на территорию Белгородской области РФ
01 апреля 2025, 12:36

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные совершили попытку пересечь российскую границу и войти на территорию Белгородской области.
Как сообщает телеграм-канал Mash, бойцы ВСУ наступали колонной из пяти боевых бронированных машин. Около 60 человек на 8 единицах техники шли к населённым пунктам Демидовка, Графовка и Прилесье, обстреливали из ракет. В результате атаки есть пострадавшие в посёлке Красная Яруга.

Истребитель F-16 прикрывал ВСУ со стороны Сумской области и бросал авиабомбы GBU-39. Пограничные укрепления прорвали со второго раза и пробили один проход. Немецкая машина Wisent 1MC сдвинула несколько противотанковых надолбов. В проход украинская армия бросила танки и бронемашины с пехотой.

В итоге наступление ВСУ оказалось неудачным, бойцы отступили в село Марьино, к государственной границе.

Читайте также:

В Горловке ранены 16 человек из-за атаки украинских беспилотников

ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки

Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля
#пострадавшие
#армия
#сво
#всу
#рф
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Горловке ранены 16 человек из-за атаки украинских беспилотников
Количество раненых граждан в Горловке после атаки БПЛА ВСУ увеличилось до 16
01 апреля 2025, 12:07

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В Горловке (ДНР) число пострадавших мирных жителей из-за атаки дронов ВСУ возросло до 16, написал в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 15 раненых.

Приходько заявил, что противник нанёс удар по городу утром 1 апреля. По его словам, атаке беспилотников подвергся пассажирский автобус, стоявший на площади Победы в центре Горловки.

Читайте также:

ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки

Отражение атак ВСУ в Курской и Белгородской областях, теснение противника к границе: последние новости СВО на 1 апреля

Боец ВС РФ исполнил просьбу матери убитого бойца ВСУ
#автобус
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#беспилотник
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки
01 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/sommersby

За минувшие сутки Украина атаковала два российских объекта энергетической инфраструктуры. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта украинская сторона атаковала беспилотниками электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») Запорожской области. В результате удара жители двух населенных пунктах Токмаковского района остались без электричества.

Кроме того, в тот же день вражеский беспилотник ударил по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. После этого электроснабжения лишились жители Грайворонского района.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает наносить ежедневные удары по российским объектам энергетики, несмотря на заявления о поддержке договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапном урегулировании конфликта.

Читайте также:

Каллас призвала Москву проявить добрую волю в конфликте на Украине

Трамп раскрыл, чего ждет от руководства РФ относительно ситуации на Украине

На Западе раскрыли ошибку Трампа в переговорах по Украине
#беспилотник
#жители
#режим
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате