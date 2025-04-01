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Украина нарушила «великий договор» с Россией о дружбе между странами, подписанный в мае 1997 года. Согласно документу, страны не должны создавать угрозы друг другу с использованием своих территорий. Об этом пишет издание Fatto Quotidiano. Отмечено, что это не единственное нарушенное Киевом соглашение.
«Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявил о возможности включения Украины в свой состав», — сказано в материале.
Автор добавил, что натовские военные учения на Украине — недружественный шаг, нарушающий договоренности республики с РФ. Владимир Зеленский часто заявлял о том, что Украину якобы должны принять в североальянс. Позиция России в свою очередь в том, что блок НАТО не должен расширяться на восток.
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Никита Кротов