18 июля 2025, 13:34

На Украине мобилизуют в ВСУ мужчин с шизофренией

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавшие в российский плен украинские военные рассказали, что сотрудники ТЦК мобилизовали их при наличии диагностированной шизофрении. Об этом пишет RT.





Пленный рассказал, что сотрудники ТЦК поймали его, когда у него не было документов, подтверждающих диагноз, родственники даже не успели приехать за ним, так как утром на следующий день его уже вывезли в учебку, откуда мужчину отправили на фронт. По словам солдата ВСУ, на позиции он сидел в окопе, где прятался от дронов, и плакал.



Другой пленный украинский военный плохо говорит и имеет III группу инвалидности из-за шизофрении. Его также поймали на улице и мобилизовали. При взятии в плен военный был ранен, помощь мужчине оказали бойцы 810-й морской пехоты и российские врачи.



Один морпех, вспомнил, как военнопленный ВСУ все время говорил о том, что не хочет воевать.





«Сидел в блиндаже на ящике, сильно прижимался, вжимался в землю. В руках что-то было — понял, что земля. Он как бы разминал руками землю. Оружия не было. Броника не было. И руки подергивались хаотично. Он постоянно покачивался вперёд-назад. И губы... Губы постоянно двигались. Я наклонился, услышал, что он что-то шепчет, очень тихо-тихо говорит. Он повторял фразу: "Я не хочу воевать, я не хочу воевать"», — рассказал боец ВС РФ RT.