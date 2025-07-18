На Украине назначение Шмыгаля министром обороны нецензурно прокомментировали
Дубинский, не стесняясь в выражениях, высказался о новой должности Шмыгаля
Назначение бывшего премьера Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны вызвало неожиданную реакцию у депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Своё мнение политик высказал в личном блоге.
Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, задался вопросом, почему глава офиса президента Андрей Ермак отдаёт пост главы Минобороны Шмыгалю.
«Минобороны — самый жирный кусок во время войны? Всё просто. Обороне — ******. И когда она рухнет, Андрей Борисович должен быть ни при чём», — написал нардеп.Депутат подчеркнул, что сейчас у Киева сложилась очень плохая ситуация. Он объяснил это переносом смены украинского правительства с августа на июль.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский утратил доверие граждан Украины из-за коррупционных скандалов и попыток удержать власть.