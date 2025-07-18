На Украине назначение Шмыгаля министром обороны нецензурно прокомментировали

18 июля 2025, 13:21

Дубинский, не стесняясь в выражениях, высказался о новой должности Шмыгаля

Фото: Istock/OLEKSII KRIACHKO

Назначение бывшего премьера Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны вызвало неожиданную реакцию у депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Своё мнение политик высказал в личном блоге.





Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, задался вопросом, почему глава офиса президента Андрей Ермак отдаёт пост главы Минобороны Шмыгалю.

«Минобороны — самый жирный кусок во время войны? Всё просто. Обороне — ******. И когда она рухнет, Андрей Борисович должен быть ни при чём», — написал нардеп.