Трамп призвал Зеленского перейти в наступление
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Украине необходимо перейти в наступление. Об этом информирует издание The Washington Post.
По словам украинского чиновника, в ходе телефонного разговора с предводителем киевского режима американский лидер сказал, что Украина не сможет изменить ход войны в обороне.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об украинской охоте на людей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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