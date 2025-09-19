Медведев пообещал жесткий ответ на попытку взыскать с РФ компенсации по Украине

19 сентября 2025, 12:54

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать «компенсацию» по Украине. Об этом написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.





Так он отреагировал на предложение Совета Европы создать механизм для взыскания репараций в пользу Украины. Российский политик охарактеризовал эту инициативу как «психоделическую».





«Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», — отметил зампред Совбеза России.