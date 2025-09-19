Медведев пообещал жесткий ответ на попытку взыскать с РФ компенсации по Украине
Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать «компенсацию» по Украине. Об этом написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.
Так он отреагировал на предложение Совета Европы создать механизм для взыскания репараций в пользу Украины. Российский политик охарактеризовал эту инициативу как «психоделическую».
«Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», — отметил зампред Совбеза России.
По мнению Медведева, решение РФ покинуть Совет Европы было оправданным, поскольку эта организация представляется ему «странной и бессмысленной».