Российские войска освободили два населенных пункта

ВС РФ освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВС РФ освободили Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.



Согласно информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Муравка, а подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоивановку.

За прошедшую неделю противник потерял более 1860 солдат в зоне ответственности группировки войск «Восток», в зоне действия войск «Центр» ВСУ потеряли до 3330 боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

