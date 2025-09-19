Украинский военный помог двум раненым российским бойцам и сдался в плен
Украинский пленный рассказал, как помог двум раненым солдатам ВС РФ и сдался в плен в городе Теткино в Курской области, пишет РИА Новости.
Во время перестрелки украинец находился в подвале. Он услышал крики и звук горения. В этот момент к нему спустился раненый российский солдат по имени Сергей. У него были травмы обеих ног. Сначала боец угрожал гранатой, но украинец убедил его, что готов помочь. Он спросил, можно ли сдаться в плен. Сергей ответил, что это возможно.
У украинца оставались турникеты и жгуты. Солдат оказал первую помощь раненому военному. Через некоторое время Сергей позвал своего напарника с позывным «Иисус», который также оказался ранен. Они вдвоем помогли «Иисусу» и переночевали в подвале. На утро к ним подошел третий российский солдат, который забрал группу к своему командиру с позывным «Палыч».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
