Медведев посетил военный полигон под Воронежем и обсудил доукомплектование ВС РФ

Видео: Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведем посетил военный полигон Погоново в Воронежской области и провел выездное совещание, чтобы обсудить вопросы доукомплектования ВС России контрактниками. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
«Рабочая поездка в Воронежскую область. Посещение военного полигона Погоново. Совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал Медведев.Зампред Совбеза также выложил видео с кадрами своего посещения полигона, где он оценил быт солдат, а также их подготовку. Вместе с этим Медведев вручил некоторым бойцам награды и возложил цветы к мемориалу в честь павших защитников.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ценит творчество бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса и то, что артист понимает причины спецоперации на Украине. Зампред СБ пригласил музыканта выступить с концертами перед бойцами ВС РФ.
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