«Найти мужа на Западе»: на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского

На Украине уничтожили тираж книг из-за упоминания Елены Зеленской
Елена Зеленская

Издательство в Харькове уничтожило целый тираж книг американской писательницы Софи Ларк под названием «Бездушный принц» под предлогом «романтизации России». Об этом пишет РИА Новости.



В пресс-службе издательства сообщили о принятом решении об уничтожении тиража в 30 тысяч экземпляров, а также расторжении контракта на все шесть книг серии.

Представители издательства признали свою ошибку при заключении договора с автором.

Однако обозреватель Junge Welt Манфред Маруда утверждает, что на самом деле такое решение последовало из-за упоминания в книге жены главы киевского режима Елены Зеленской, которая предстала в невыгодном свете.

В одной из книг писательницы появляется Зеленская, которая хочет уехать с Украины, чтобы найти себе мужа на Западе, поскольку все украинские мужчины грубы, а женщине одной на Украине не выжить.

Напомним, что супруга Владимира Зеленского не раз вызывала негативную реакцию у украинцев своими поступками, высказываниями и публикациями в соцсетях.

Анастасия Чинкова

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