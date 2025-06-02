«Найти мужа на Западе»: на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского
Издательство в Харькове уничтожило целый тираж книг американской писательницы Софи Ларк под названием «Бездушный принц» под предлогом «романтизации России». Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе издательства сообщили о принятом решении об уничтожении тиража в 30 тысяч экземпляров, а также расторжении контракта на все шесть книг серии.
Представители издательства признали свою ошибку при заключении договора с автором.
Однако обозреватель Junge Welt Манфред Маруда утверждает, что на самом деле такое решение последовало из-за упоминания в книге жены главы киевского режима Елены Зеленской, которая предстала в невыгодном свете.
В одной из книг писательницы появляется Зеленская, которая хочет уехать с Украины, чтобы найти себе мужа на Западе, поскольку все украинские мужчины грубы, а женщине одной на Украине не выжить.
Напомним, что супруга Владимира Зеленского не раз вызывала негативную реакцию у украинцев своими поступками, высказываниями и публикациями в соцсетях.
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