«Найти мужа на Западе»: на Украине вспыхнул скандал из-за жены Зеленского

02 июня 2025, 18:19

На Украине уничтожили тираж книг из-за упоминания Елены Зеленской

Елена Зеленская

Издательство в Харькове уничтожило целый тираж книг американской писательницы Софи Ларк под названием «Бездушный принц» под предлогом «романтизации России». Об этом пишет РИА Новости.