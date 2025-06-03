Запад хотел захвата ВСУ Курской АЭС, заявил Алаудинов

03 июня 2025, 08:46

Алаудинов: Запад хотел захвата ВСУ Курской АЭС

Фото: iStock/Nordroden

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Запад задумывал операцию, целью которой был захват Курской атомной электростанции и продвижение сил ВСУ до Белгорода. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, эта операция должна была заставить Россию согласиться на переговоры на позорных условиях.



Алаудинов пояснил, что планировалось взять под контроль не только саму Курскую АЭС, но и город Курчатов, а также продвигаться по объездной дороге к Белгороду. Он отметил, что согласно замыслу НАТО, эта территория должна была перейти под контроль противника.





«Цель всей операции заключалась в том, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях. Запад рассчитывал, что Россия подпишет позорный мир, включая возврат всех территорий, которые сегодня являются частью Российской Федерации, в том числе и Крыма», — добавил генерал.