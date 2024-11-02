В команде Зеленского неожиданно возложили надежду на победу Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Некоторые представители команды президента Украины Владимира Зеленского убеждены, что победа кандидата в главы США от партии республиканцев Дональда Трампа на предстоящих выборах может стать выгодной для Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что некоторые члены команды Зеленского убеждены, что радикальные перемены в руководстве Штатов пошли бы на пользу Украине. Они утверждают, что негативная риторика Трампа в отношении Киева является лишь шагом для достижения победы на выборах. В случае его возвращения на пост главы государства, последуют действия, которые, скорее всего, не будут соответствовать его нынешним заявлениям.
Также официальные лица Украины, следует из материала, недовольны медленными и острожными шагами руководства США, которое опасается эскалации конфликта с Россией. Такая тенденция сохранится и при президентстве Харрис. А вот Трамп, напротив, не захочет выглядеть слабым на мировой арене, поэтому может принять более решительные действия в отношении Украины.
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Анастасия Чинкова