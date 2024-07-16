Медведев призвал к тотальной казни после расстрела русского пленного «азовцами»*

Фото: сайт Кремля
Украинские боевики не заслуживают милосердия и пощады после казни русского военнопленного. С очередным жёстким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале политик в очередной раз сослался на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом…»), приведя следующее четверостишие:
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
Никаких слов о пощаде, никакой гуманности, никакого помилования по отношению к боевикам-националистам, призывает Медведев. По его мнению, в ответ на очередную зверскую расправу над российским военнослужащим «азовцы» заслуживают только тотального террора и уничтожения. Они сами себя лишили права на жизнь, заключил политик.
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* Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещён в РФ
Александр Бойцов