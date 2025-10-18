ВС России нанесли поражение предприятиям ВПК Украины
ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации ведомства, российская армия нанесла удары по украинским объектам транспортной инфраструктуры с применением ударных беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, ВС РФ атаковали предприятия военно-промышленного комплекса, поддерживающие ВСУ.
Российские войска провели операции в пунктах временной дислокации украинских вооружённых формирований в 156 районах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
