18 октября 2025, 16:13

Минобороны: ВС России нанесли поражение предприятиям ВПК Украины

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.