Российские военные освободили Плещеевку в ДНР
Подразделения Южной группировки взяли под контроль Плещеевку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Российские военные атаковали шесть бригад противника в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка. В результате действий ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре склада с боеприпасами и три склада с материальными средствами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: