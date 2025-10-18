Российские военные освободили Плещеевку в ДНР

18 октября 2025, 15:15

Бойцы Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения Южной группировки взяли под контроль Плещеевку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.