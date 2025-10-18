Достижения.рф

Российские военные освободили Плещеевку в ДНР

Бойцы Южной группировки войск освободили Плещеевку в ДНР
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Подразделения Южной группировки взяли под контроль Плещеевку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Российские военные атаковали шесть бригад противника в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка. В результате действий ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, четыре склада с боеприпасами и три склада с материальными средствами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0