Российские войска продолжают активные наступательные действия на нескольких фронтах, добиваясь успехов на Краснолиманском, Купянском и Покровском направлениях. Ситуация обострилась в Курской области, где атака ВСУ была успешно отражена с значительными потерями для противника. На других участках фронта, таких как Харьковское и Херсонское направления, обстановка остается стабильной, без заметных изменений. Подробности читайте в материале «Радио 1».