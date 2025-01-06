Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский не был политкорректным, говоря о презрении к россиянам, и «личная месть» российских людей не кончится, когда главу киевского режима отстранят. Об этом написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности, сказав в интервью [с американским журналистом Лексом Фридманом], что презирает российский народ», — сказано в публикации.Перед этим Зеленский заявил, что презирает россиян и назвал спецоперацию «оккупацией» территорий. Кроме того, украинский политик отказался говорить на русском, объяснив это убеждениями и нежеланием давать аргументы Москве.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года.
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